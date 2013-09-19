Наполнение интернет-магазина электроинструмента

КопирайтингЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Нужно наполнить интернет-магазин www.askid.com.ua товарами из прайс листов с уникальным описанием характеристиками и фото (примерно 3000-5000). В предложение обозначьте цену одной позиции и реальные сроки выполнения. Спасибо.

10 лет назад
pozharnik
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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