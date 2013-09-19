Рерайт, текст для одностаничника

Задача написать статьи для сайта клиники с ключевыми вхождениями. Обязательно!!!! Опыт написания в подобной тематике, а также возможно медицинское образование. Статьи будет проверять врач. Лишь бы как написать не получится. Оплата 1.5$ за 1000 симв. ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рерайт для одностраничника, образцы брать например отсюда - http://nano-n.ru , http://нетштрафа.рф/ , http://нано-номер.рф/ и прочие..
- Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества, который без ущерба собственной психике и вдохновению может писать статьи на одну тематику оптом, либо делать качественный рерайт. Тематика - столики для завтраков в постель (применение столиков, как выбрать столик, ...Завершен10 лет назад
Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Тематика Android. Требования: - грамотность и знание русского языка; - ответственность; - качественное выполнение работ; - желательно: интерес к теме Андроид. Обязанности: - рерайт описания приложений и игр для Андроид. - тексты должны быть уникальными — не ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт десяти небольших текстов. Общий объем 13К. Тема: токарная обработка, электроэрозионная обработка. Исходники готовы. Жду предложения по Срокам и Цене.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Имеется один проект, который уже на 2/3 реализован. Но как обычно это бывает, сначала писался код, а сейчас надо написать под него ТЗ по ГОСТ 34.602-89. Требуется написать 26 страниц 12-го кегеля таймс нью ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть 2 статьи в формате PDF, необходимо сделать качественный рерайт с картинками. Готовый вариант должен быть в формате .html с форматированием под стиль сайта. Тоже самое необходимо сделать с 3им PDF файлом, но плюс перевод ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Составить продающий текст для сайтов одностраничников. Требуется примерно это: http://iron-watch.ru/ Нужен только текст, без дизайна и т д Товары: 1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=70&product_id=295 он же http://original-shops.ru/products/2170636 2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=198 3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=197 Далее по другим товарам дам задание. Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей.. Пожалуйста, сообщайте в ...Завершен10 лет назад
Нужна статья о платежной системе Webmoney. Нужно расписать порядок открытия кошелька, возможности пополнения, перевода и вывода. Объем - до 5тыс. знаков б/п. Оригинальность - 90%. Указывайте цены и сроки.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад