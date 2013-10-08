Описание товара для сайта-одностраничника

Составить продающий текст для сайтов одностраничников.

Требуется примерно это:

http://iron-watch.ru/

Нужен только текст, без дизайна и т д

Товары:

1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=70&product_id=295

он же

http://original-shops.ru/products/2170636

2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=198

3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=197

Далее по другим товарам дам задание.

Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей..

Пожалуйста, сообщайте в заявке стоимость Ваших услуг, сэкономим время..