Описание товара для сайта-одностраничника

КопирайтингЗавершен14 заявок187 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Составить продающий текст для сайтов одностраничников.

Требуется примерно это:

http://iron-watch.ru/

Нужен только текст, без дизайна и т д

Товары:

1.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=70&product_id=295

он же

http://original-shops.ru/products/2170636

2.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=198

3.http://towngadget.ru/index.php?route=product/product&path=35&product_id=197

Далее по другим товарам дам задание.

Если готовы взять только один товар на проработку-могу поделить на несколько исполнителей..

Пожалуйста, сообщайте в заявке стоимость Ваших услуг, сэкономим время..

10 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tatum
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$40
5 дней
Татьяна работает вдумчиво и досконально разобравшись в теме, поэтому тексты на выходе получаются превосходные. Продолжаем работать... Рекомендую всем!
Интересные заказы, оперативная и своевременная проверка,чёткое ТЗ. Рекомендую Сергея как внимательного и лояльного заказчика!
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