Копирайтинг и рерайтинг по теме Форекс!

КопирайтингЗакрыт18 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Ищу человека, который владеет знаниями и опытом написания материалов по тематике Форекс. Ожидается переработка большого объема информации, написание SEO оптимизированных материалов по заданному шаблону.

Оплата договорная.

С Уважением, Альянс!

10 лет назад
Alliance87
Артём 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи про Грузоподъемные краны: кран-балки и пр.

    Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент/линк менеджер на постоянную работу

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется контент/линк менеджер с опытом работы не менее года. Основная работа будет заключаться в подготовке и размещении статей/новостей с сылкой на сторонних сайтах. Вести поиск владельцев сайтов на профильных форумах и т.п, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен ответственный копирайтер для написан. статей

    $1000

    Нужен ответственный копирайтер для написания статей - пресрелизов и просто тематических статей. для Пресс-релизы будут размещаться на сайты партнеров через биржу Миралинкс - miralinks.ru, а тематические статьи на собственные сайты. Нужно работать в одной из ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен ответственный копирайтер

    $500

    Здравствуйте! Нужен человек, который в копирайтинге уже не один год. Человек, который может написать статьи на любую тематику, и это будут интересные тексты для людей. Умение работать с ключевыми словами. Необходимо практически всегда быть на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Нужен хороший рерайт, тематика: игры. Размер статьи: 2000–2500 знаков. Оплата: 1000 знаков — 1 WMZ. Периодичность: 1–2 статьи в день

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Два текста мед тема

    $50

    Необходимо написать два текста медицинской тематики. в тексте должно быть точное вхождение ключевых слов и их словоформ. Объем текста оговаривается отдельно, тексты должны быть уникальными, ключевые слова должны быть выделены красным цветом. подробную инфу вышлю на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статьи

    доброго времени суток Нужно 4 статьи, "евро ремонт квартир", "стоительство дома под ключ", "статья о ремонте (наши спецы делают ремонт, очень хорошо итп)" "проектирование " по 1000 символов, каждой статьи. Особых пожеланий нет. Ключевые слова, ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад