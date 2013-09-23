Копирайтинг и рерайтинг по теме Форекс!

Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...
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Ищу человека, который владеет знаниями и опытом написания материалов по тематике Форекс. Ожидается переработка большого объема информации, написание SEO оптимизированных материалов по заданному шаблону.
Оплата договорная.
С Уважением, Альянс!
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