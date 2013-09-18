Нужен ответственный копирайтер для написан. статей

Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники. Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением: - весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, ...
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Нужен ответственный копирайтер для написания статей - пресрелизов и просто тематических статей. для Пресс-релизы будут размещаться на сайты партнеров через биржу Миралинкс - miralinks.ru, а тематические статьи на собственные сайты.
Нужно работать в одной из следующих тематик
-Картинки на рабочий стол, фотографии природы, цветов, животных
-Туризм, пешеходные походы в горы, отдых в палатках
-Отдых в Крыму, курорты Крыма, особенности отдыха на Черном море.
-Аксессуары по фототехнике, светодиодные лампы, интернет магазин
-Учеба - экономика, гуманитарные, технические, компьютерные предметы, как учиться в университете
Если Вы хорошо знакомы с одной из данных областей, вы можете подать заявку на постоянное сотрудничество. Я приму решение после выполнения Вами тестового задания - 1 -2 статьи. Тестовые будут оплачены, если конечно качество будет удовлетворительным.
Оплата - от 1$ за 1000 збп
Объем 5-10 статей в неделю.
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