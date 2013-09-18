Нужен ответственный копирайтер для написан. статей

$1000
КопирайтингЗакрыт22 заявки537 просмотров
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Нужен ответственный копирайтер для написания статей - пресрелизов и просто тематических статей. для Пресс-релизы будут размещаться на сайты партнеров через биржу Миралинкс - miralinks.ru, а тематические статьи на собственные сайты.

Нужно работать в одной из следующих тематик

-Картинки на рабочий стол, фотографии природы, цветов, животных

-Туризм, пешеходные походы в горы, отдых в палатках

-Отдых в Крыму, курорты Крыма, особенности отдыха на Черном море.

-Аксессуары по фототехнике, светодиодные лампы, интернет магазин

-Учеба - экономика, гуманитарные, технические, компьютерные предметы, как учиться в университете

Если Вы хорошо знакомы с одной из данных областей, вы можете подать заявку на постоянное сотрудничество. Я приму решение после выполнения Вами тестового задания - 1 -2 статьи. Тестовые будут оплачены, если конечно качество будет удовлетворительным.

Оплата - от 1$ за 1000 збп

Объем 5-10 статей в неделю.

10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
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