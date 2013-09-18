Статьи про Грузоподъемные краны: кран-балки и пр.

Необходимо написать несколько текстов в разделы сайта (kran-tale.ru) производителя грузоподъемной техники.

Мультизаказ. Суть общая, название разделов дадим каждому личным сообщением:

- весь спектр работ по грузоподъемным кранам: проектирование, изготовление (производство), монтаж, экспертиза промышленной безопасности, техническое обслуживание, ремонт, продление срока эксплуатации.

- все необходимые свидетельства и допуски к работам для производства, монтажа и т.д.

- каждый кран сопровождается полным пакетом технической документации для постановки на учет в Ростехнадзоре.

- отзывы и благодарности, хорошее портфолио клиентов, нам доверяют серьезные компании и пр. социальные доказательства.

- каждый текст должен содержать призыв: позвонить или заказать бесплатный выезд проектировщика.

- есть второй сайт со статьями по данной теме (zaotale.ru), но перенасыщенный ключвиками, надо переписать по-человечески.

Объем: по 1500 знаков.

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