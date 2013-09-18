Требуется копирайтер (Атоматические ворота)

КопирайтингЗакрыт18 заявок291 просмотр
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Требуется копирайтер для написания текстов для сайта с Автоматическими воротами.

Необходимо РАЗБИРАТЬСЯ В ТЕМЕ и писать качественные тексты (без воды).

Ваши предложения по цене за 1000зн.?

10 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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