Рерайт описания товаров

Нужно написать рерайт 11 статей для сайта. Тема Описание гостиниц. Страницы оригиналы предоставлю. Пример оригинала: http://astonhotel.ru/ Требования: 1) Высокая уникальность 2) Грамотность (соответствие нормам русского языка) 3) Нормальная читаемость Готовый текст - 500-700 символов. Оплата 40 руб/1000 символов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать качественный рерайт текстов товаров для интернет магазина!
Тематика — товары для ремонта: клеи, герметики и прочее
Порядок работы следующий: предоставляются товары, необходимо найти описание данного товара на сайте производителя (сайты будут предоставлены) и сделать рерайт описания — уникализировать + немного расширить если потребуется, но при этом не изменяя технических параметров если они будут встречаться!
В качестве тестового задания сделать рерайт http://moment.ru/3/385/ и сбросить в личку.
Товаров порядка 400 шт. Просьба СРАЗУ писать стоимость за 1000 знаков, и какое кол-во товаров готовы взять в работу!
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