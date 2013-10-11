Рерайт описания товаров

Необходимо сделать качественный рерайт текстов товаров для интернет магазина!

Тематика — товары для ремонта: клеи, герметики и прочее

Порядок работы следующий: предоставляются товары, необходимо найти описание данного товара на сайте производителя (сайты будут предоставлены) и сделать рерайт описания — уникализировать + немного расширить если потребуется, но при этом не изменяя технических параметров если они будут встречаться!

В качестве тестового задания сделать рерайт http://moment.ru/3/385/ и сбросить в личку.

Товаров порядка 400 шт. Просьба СРАЗУ писать стоимость за 1000 знаков, и какое кол-во товаров готовы взять в работу!