Рерайт текстов со вставкой ключевых фраз.

КопирайтингЗавершен24 заявки282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Есть тексты на тему "Планы эвакуации. Знаки", их нужно переписать, чтобы они были в едином стиле, просты и понятны для любого пользователя (неспециалиста).

Еще есть список ключевых фраз, которые должны употребляться в текстах. Собственно, в тексте большинство из них уже есть, но вдруг потеряются при рерайте)))

Конечно, важна уникальность.

От вас стоимость за 1000 знаков/без пробелов. И сроки.

Объем 10.000зан/без прб

Спасибо!

10 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sharshova
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Хорошие тексты, все ок!
Хороший заказчик, четко поставленное ТЗ. Оплату получила своевременно и в полном объеме. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Написание уникальных текстов / рерайт

    Требуется либо писать уникальные тексты, либо делать рерайт (даю только тему, ищете сами). Всего нужно около 20 текстов примерно по 1000 знаков. Тематика: одежда (для детей, женщин и мужчин). Например "Детская одежда", "Детские футболки". Предлагайте цену и срок ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтеры и рерайтеры

    $100

    К долгосрочному сотрудничеству приглашаются ответственные копирайтеры, способные быстро и ГРАМОТНО писать тексты. Требования: – писать интересные и читабельные тексты на абсолютно разные темы; – 100% уникальность; – чёткое выполнение требований ТЗ, умение работать с ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 10 статей на тему "Промышленность"

    $50

    10 статей по промышленному оборудованию. Оплата возможна отдельно за каждую статью. Предоплату не делаем. Каждая статья - не менее 2 500 символов без пробелов. В ТЗ на каждую статью имеется часть текста, содержащая 150-170 символов. Время исполнения - 3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать 5 отзывов

    Мне нужно 4 человека, чтобы к 5 товарам написать по отзыву + разместить их на сайте (нужно будет пройти регистрацию). Далее нужно будет писать и размещать еще по отзыву два раза в месяц. Каждый отзыв ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать текст на главную

    $50

    Необходимо написать текст на главную страницу. Тема: китайские трактора, навесное оборудование, спецтехника. Ключевые слова подготовлены. Текст должен иметь практическую ценность - а не быть набором слов для поисковиков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • БД Интернет-магазины

    Необходимо составить базу данных интернет-магазинов (url, телефон, e-mail) по категориям. 5 категорий по 100 сайтов в каждой. У этих сайтов обязательно должна быть онлайн-оплата. Оплата 2 руб/за строку (один ИМ). Можно выбрать 1-2 категории. Дедлайн - сегодня ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад