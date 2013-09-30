Рерайт текстов со вставкой ключевых фраз.

Здравствуйте!

Есть тексты на тему "Планы эвакуации. Знаки", их нужно переписать, чтобы они были в едином стиле, просты и понятны для любого пользователя (неспециалиста).

Еще есть список ключевых фраз, которые должны употребляться в текстах. Собственно, в тексте большинство из них уже есть, но вдруг потеряются при рерайте)))

Конечно, важна уникальность.

От вас стоимость за 1000 знаков/без пробелов. И сроки.

Объем 10.000зан/без прб

Спасибо!