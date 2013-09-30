Рерайт текстов со вставкой ключевых фраз.

Требуется либо писать уникальные тексты, либо делать рерайт (даю только тему, ищете сами). Всего нужно около 20 текстов примерно по 1000 знаков. Тематика: одежда (для детей, женщин и мужчин). Например "Детская одежда", "Детские футболки". Предлагайте цену и срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть тексты на тему "Планы эвакуации. Знаки", их нужно переписать, чтобы они были в едином стиле, просты и понятны для любого пользователя (неспециалиста).
Еще есть список ключевых фраз, которые должны употребляться в текстах. Собственно, в тексте большинство из них уже есть, но вдруг потеряются при рерайте)))
Конечно, важна уникальность.
От вас стоимость за 1000 знаков/без пробелов. И сроки.
Объем 10.000зан/без прб
Спасибо!
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