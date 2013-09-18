Копирайтеры и рерайтеры

$100
КопирайтингЗакрыт7 заявок426 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

К долгосрочному сотрудничеству приглашаются ответственные копирайтеры, способные быстро и ГРАМОТНО писать тексты.

Требования:

– писать интересные и читабельные тексты на абсолютно разные темы;

– 100% уникальность;

– чёткое выполнение требований ТЗ, умение работать с ключами;

– не срывать сроки сдачи материала;

– писать в день от 10 тыс. знаков.

– обязательно быть постоянно на связи в ICQ и оперативно отвечать.

Копирайт 30 руб. / 1тыс.зн.

Оплата на WebMoney, ЯД.

Преимущество для исполнителей, которые предоставят портфолио.

Все подробности при личной переписке.

10 лет назад
writer333
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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