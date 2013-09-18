Тексты на сайт

КопирайтингЗакрыт16 заявок237 просмотров
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Добрый день, необходимо заменить все тексты на сайте на уникальные. Сайт-визитка, состоит из 20 страниц, компания занимается веб разработкой.

Необходимо только составить тексты, по срокам не больше недели.

Желаемые ключевые слова и остальную информацию, предоставим выбраному исполнителю.

Заявки без цен и портфолио рассматриваться не будут.

10 лет назад
php-org
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)
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