Тексты на сайт

Добрый день, необходимо заменить все тексты на сайте на уникальные. Сайт-визитка, состоит из 20 страниц, компания занимается веб разработкой.

Необходимо только составить тексты, по срокам не больше недели.

Желаемые ключевые слова и остальную информацию, предоставим выбраному исполнителю.

Заявки без цен и портфолио рассматриваться не будут.