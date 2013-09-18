Необходимо написать серию писем для Рассылки

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо написать рассылку и настроить ее на Smartresponder

Тематика - заработок в Интернете.

Количество писем - от 3 до 5 (в зависимости от содержания)

Задача - рассказать пользователю про заработок в интернете, в конечном итоге "закрыть" на приглашение в конкретный проект.

Подробности и детали проекта можем обсудить по скайпу, либо по телефону.

Пишите, указывая стоимость ваших услуг и примеры рассылок (можно выслать в ЛС)