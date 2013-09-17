Копирайтинг на сайт. Статьи, описания

КопирайтингЗакрыт41 заявка582 просмотра
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Нужен копирайтер для написания текстов на сайт. Статьи, описания категорий, товаров. Тематика – эротическое белье. Цена 45р. – 1000 зн.

9 лет назад
econom-wm
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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