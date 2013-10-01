Написание текстовой статьи

Добрый вечер.

Необходима статья для магазина пошива мужских костюмов. Статья нужна для людей, которые заходят на сайт, то есть написанная доступным языком и чтоб привлекла потенциальных клиентов-как минимум, чтоб после прочтения заказчик не захотел закрыть сайта, а как максимум позвонить или подъехать в магазин пошива мужских костюмов.

Фразы для написания статьи: индивидуальный пошив в условиях производства; широкий выбор костюмных тканей; индивидуальный подход к каждому заказчику; наличие итальянских тканей; профессиональные мастера; костюм, пошитый с учетом особенностей фигуры, всегда будет сидеть лучше, чем готовый.

От себя добавлю, что в статье должно быть и написано то, что можно пошить костюм в любом ценовом диапозоне. Чтоб человек зайдя на сайт понимал, что можно пошить не только дорогой костюм из итальянсой ткани, но и бюджетный вариант.

Статья на 2500-3000 знаков. Уникальность 95-100.

Если есть какие-то рекомендации или пожелание-пишите в л.с.

Оставляйте свои заявки со стоимостью и сроками.