Копирайтеры

КопирайтингЗакрыт20 заявок373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются копирайтеры на сайт оздоровительной тематики для долгосрочного сотрудничества.

Объем ежедневной работы от 3 000 до 15 000 знаков без пробелов (объем в указанных пределах регулируется самостоятельно), 5 дней в неделю, сб и вс выходные.

Оплата 40 рублей за 1000 зн. б. п., через WebMoney.

Обязательные требования к соискателям:

– высокий уровень грамотности,

– ответственность,

– строгое соблюдение сроков,

– опыт в написании статей на медицинскую или схожую тематику (беременность, уход за кожей, здоровый образ жизни и и т.п.).

10 лет назад
Lirus
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества

    Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже темам. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов образовательно-развлекательной тематики. Основные тематики: Лингвистика, Литература, Техника, Фотография ...

    Копирайтинг155 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер на полный рабочий день

    $500

    В штат крайне не хватает еще 1 профессионала!!! Пишите мне сюда, скайп или в личку! На удаленную работу требуется опытный SEO-копирайтер для написания статей различных тематик. Интересные и разнообразные проекты! Знание SEO-копирайтинга, а также опыт работы. Оплата 2 у.е. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 25–30 текстов

    25–30 текстов по 2500–3000 знаков по ключевым словам, остальное при переписке

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер/копирайтер

    Здравствуйте! Тематика работ: дверная фурнитура, демонтажные работы. В месяц требуется 15 статей по рерайту и 10 копирайта. объем статьи около 2000 тысяч символов без пробелов.Проверка уникальности по http://www.miratools.ru/promo.aspx. Если на уникальность все прошло — оплачиваю.

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    $100

    Для долгосрочного сотрудничества ищем копирайтера, который умеет красиво описывать женское тело. Примерный объем работы в месяц – до 100 текстов. Тексты не больше 400 знаков без пробелов. Цена за 1 текст – 1$. В тексте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья для рыболовного интернет-магазина

    Нужна статья для рыболовного интернет-магазина fishing-trade.com Тема: Интернет-магазин рыболовных товаров fishing-trade.com Требования: - Кол-во символов - 3000-4000 без пробелов - Составить список из 50 разных названий статьи (например "Интернет-магазин рыболовных товаров fishing-trade.com", "Рыболовный интернет-магазин fishing-trade.com", "Рыбачим вместе с рыболовным ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт+рерайт на сайт тренингового агентства

    Здравствуйте. Требуется помощь талантливого и опытного копирайтера. Составление описаний бизнес-тренингов. Темы есть, материалы есть. Требуется структурировать информацию и подготовить для публикации на сайте.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья "Утепление стен пенополистиролом"

    $50

    Написать качественную 100 % уникальную статью на данную тематику, глубоко погрузившись в суть процесса. Статью максимально иллюстрировать подобранными картинками из Интернета. Проверка уникальности сервисом миратулс. Число символов не менее 2500

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Цикл статей о домашних животных

    $250

    Нужны исполнители на оптовый заказ о домашних животных. Оплата – 1$ за 1000 без пробелов. Оплата по факту сделанного. Тесты объемом от 3 до 7-8 тысяч. Срок – только до субботы обед. Кто не сможет ...

    Копирайтинг9 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад