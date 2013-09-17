Требуются копирайтеры на сайт оздоровительной тематики для долгосрочного сотрудничества.

Объем ежедневной работы от 3 000 до 15 000 знаков без пробелов (объем в указанных пределах регулируется самостоятельно), 5 дней в неделю, сб и вс выходные.

Оплата 40 рублей за 1000 зн. б. п., через WebMoney.

Обязательные требования к соискателям:

– высокий уровень грамотности,

– ответственность,

– строгое соблюдение сроков,

– опыт в написании статей на медицинскую или схожую тематику (беременность, уход за кожей, здоровый образ жизни и и т.п.).