Требуется копирайтер на полный рабочий день

$500
КопирайтингЗавершен30 заявок489 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В штат крайне не хватает еще 1 профессионала!!! Пишите мне сюда, скайп или в личку!

На удаленную работу требуется опытный SEO-копирайтер для написания статей различных тематик.

Интересные и разнообразные проекты!

Знание SEO-копирайтинга, а также опыт работы.

Оплата 2 у.е. (60 руб.) за 1000 символов б.п.

За качественную работу предоставляю бонусы!

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10 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kleo8190
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$500
30 дней
Отличный копирайтер. Качество и профессиональный подход! Сдача работы в срок! Продолжаем сотрудничество!
Крайне профессиональный и добросовестный заказчик. Всегда четко поставленное ТЗ, описание до мелочей, оперативное реагирование на вопросы, своевременная оплата. Спасибо Александру и продолжаем работать дальше!
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