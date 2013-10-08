Отобрать сайты из списка и каталогизировать

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КопирайтингЗавершен19 заявок247 просмотров
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Есть список из 800 сайтов

нужно просмотреть сайты и занести в таблицу информацию по каждому

10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mili09
32 годаМолдова
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$50
20 дней
Светлана отлично справилась с работой
Отличный заказчик - мгновенная оплата, чёткое ТЗ, постоянно на связи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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