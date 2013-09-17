К сотрудничеству приглашается порядочный рерайтер. Работать нужно будет 5 дней в неделю на выбор. Ставка 35 рублей за 1 к.з.б.п. Нужно уметь искать исходники. Одной тематикой не ограничиваю, постоянное разнообразие.

Заинтересованных прошу обратиться рассказать несколько слов о себе, о своих возможностях и пожеланиях