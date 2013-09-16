Описания косметики ( категории, товары)

КопирайтингЗакрыт12 заявок236 просмотров
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Есть куча исходных материалов (англ. русский), нужно в них вникнуть и написать толковые тексты.

30 категорий - 700 знаков

20-30 товаров - около 1000 знаков каждый

категории нужны до завтрашнего вечера.

желательно исполнитель который сталкивался ранее с косметикой.

10 лет назад
artemidze
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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