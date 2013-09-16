Описания косметики ( категории, товары)

Тематика - разблокировка мобильных телефонов. Есть 2 сайта на русском, с которых нужно переводить новости и товары и размещать их на двух англоязычных. На одном движок joomla+virtuemart, на другом самописный (объясню как размещать, всё достаточно просто). Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть куча исходных материалов (англ. русский), нужно в них вникнуть и написать толковые тексты.
30 категорий - 700 знаков
20-30 товаров - около 1000 знаков каждый
категории нужны до завтрашнего вечера.
желательно исполнитель который сталкивался ранее с косметикой.
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