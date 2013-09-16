Рерайтинг статей

Необходимо написать серию продающих текстов по теме: Создание сайта и как привлечь посетителей на сайт. Стать будут для наполнения сайта и рассылки.

Набросок 1-го текста – во вложении. Вам необходимо сделать рерайт текста и продолжение моих мыслей. Объем текста 2000–2500 символов.

В предложении прошу оставлять ссылку на ваши лучшие работы по теме и цену.