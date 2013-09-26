Оживить форум IT тематики

Нужен человек, который сможет по мере необходимости оперативно предоставлять статьи новостного или обзорного зарактера на тему: ставки на спорт. Тест-задание будет оплачено по тарифу 1у.е. за 1000 б/п, присылать на мою почту в профиле. В теме ...
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Нужно наполнить форум направления IT осмысленными постами и темами. Посты должны быть адекватны, в контексте тематики форума, содержать несколько предложений (1 коммент — 154 знака с пробелами минимум). Время публикации между постами — не менее 10 мин в 1 теме.
Нужен диалог между разными участниками с разных аккаунтов, ищем нескольких исполнителей. В заявке сразу укащывайте цену за один пост.
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