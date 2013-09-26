Оживить форум IT тематики

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок141 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно наполнить форум направления IT осмысленными постами и темами. Посты должны быть адекватны, в контексте тематики форума, содержать несколько предложений (1 коммент — 154 знака с пробелами минимум). Время публикации между постами — не менее 10 мин в 1 теме.

Нужен диалог между разными участниками с разных аккаунтов, ищем нескольких исполнителей. В заявке сразу укащывайте цену за один пост.

10 лет назад
MarketingVPS
Мария 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$16
5 дней
Евгения - отличный исполнитель, действительно обладает знаниями по теме и ответсвенно относится к работе, будем продолжать.
Мария - отличный Заказчик. Задание было разъяснено, по окончанию все оплачено. Будем продолжать сотрудничать!
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