13-15 статей на тему наливных и декоративных полов

Нужно добавить на сайт порядка 1000 новых товаров на сайт www.arcticserv.ru. В день желательно добавлять не менее 10 новых товаров. На добавление одного товара уходит, в среднем, 20 минут. Система управления сайтом - modX. При необходимости ...
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Приветствую, друзья!
Ищу специалиста, который может самостоятельно подобрать темы для статей и написать их.
Тематика сайта - наливные, декоративные и промышленные полы.
Планируемое количество статей - 13-15, объёмом до 5к знаков каждая.
Ключи и поисковые запросы подберём в процессе переписки.
Предлагайте ваши варианты в комментариях со ссылками на работы.
Портфолио меня не интересует, покажите рабочие сайты с вашими статьями :-)
P.S. Заявки скрыты, не переживайте.
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