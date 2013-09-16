13-15 статей на тему наливных и декоративных полов

КопирайтингЗакрыт19 заявок195 просмотров
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Приветствую, друзья!

Ищу специалиста, который может самостоятельно подобрать темы для статей и написать их.

Тематика сайта - наливные, декоративные и промышленные полы.

Планируемое количество статей - 13-15, объёмом до 5к знаков каждая.

Ключи и поисковые запросы подберём в процессе переписки.

Предлагайте ваши варианты в комментариях со ссылками на работы.

Портфолио меня не интересует, покажите рабочие сайты с вашими статьями :-)

P.S. Заявки скрыты, не переживайте.

10 лет назад
gruz0
36 летОАЭ
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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