Рерайт 5941 сим. Тема раскрой ЛДСП

КопирайтингЗакрыт13 заявок144 просмотра
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Доброго Времени суток!

Нужно сделать рерайт теста состоящего из 5941 символов.

Тема текста "Распил ЛДСП"

Интересует стоимость за 1к.

Будем выбирать исполнителя по самой привлекательной цене!

Если сотрудничество состоится успешно, предоставим еще текста для рерайтинга.

Оплата по факту выполнения или если у Вас есть хороший рейтинг или положительные отзывы.

Оплатим удобным для Вас способом : Вебмани, Яндекс Деньги, Карта Сбербанка, Киви Кошелек.

10 лет назад
WMmagnat
Алексей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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