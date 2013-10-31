Пакет статей для нескольких сайтов

$500
КопирайтингЗавершен1 заявка77 просмотров
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Пакет статей для нескольких сайтов. ТЗ на почту.

10 лет назад
Donna_Roza
Юлия 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Ole_lukovoe
Татьяна 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$500
14 дней
И снова качество и аккуратность выше всех похвал! Будем сотрудничать дальше!
Работаем с Юлией давно, замечательный человек, отличный заказчик. Рекомендую всем.
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