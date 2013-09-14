Написание статей для медицинского сайта

Необходимо сделать рерайт текстов на медицинскую тематику. Исходники предоставляются. Просьба к авторам: в заявках указывать адекватную цену за свою работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется автор для написания статей по услугам для сайта медицинской клиники.
Желательно наличие медицинского образования и опыта написания статей медицинской тематики.
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