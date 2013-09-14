Тексты на английском

КопирайтингЗакрыт10 заявок191 просмотр
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Здравствуйте, необходимо написать тексты на английском.

Темы и ключи я даю. Необходимо по 2 текста в день.

Обращаться только тем, кто свободно владеет английским и может красиво писать.

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10 лет назад
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов
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