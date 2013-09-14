Копирайт + наполнение сайта (компьютерные игры)

КопирайтингЗакрыт23 заявки343 просмотра
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Доброе время суток.

Новому интернет-магазину компьютерных игр необходим человек, который подготовит материалы для наполнения статических страниц и составит описание к товарам, подберёт картинки, а так же наполнит сайт из административной панели товарами(играми)

10 лет назад
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
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