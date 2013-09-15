Общение на форуме о кроликах со знанием темы

Здравствуйте, нужно создать активность на социальной сети для любителей кролиководов от декоративных кроликов до мясных, блог,обсуждение, конкурсы с использованием ключевых фраз. Требуется хорошее тематики, умение создавать доброжелательную атмосферу и удерживать реальных пользователей, когда они появятся. Сейчас реальной активности почти нет. Работа в идеале на несколько месяцев.