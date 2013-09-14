Написание 40 описаний для интернет-магазина

Здравствуйте Алла!

Нужно написать еще 40 описаний. Все требования и оплата остаются такими же как и в прошлый раз.

Мне очень понравилось как вы делите описания, даете небольшие заголовки отдельным абзацам, но просьба, будьте повнимательнее, я прочитал все тексты и мне встречались ошибки. Просто просьба, повнимательнее.

Срок сдачи: 19 сентября 2013 г.

Оплата 110 рублей за одно описанеие

P.S. Файл с названиями, ссылками и ключевыми словами в приложении.