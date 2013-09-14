Написание 40 описаний для интернет-магазина

$250
КопирайтингЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Здравствуйте Алла!

Нужно написать еще 40 описаний. Все требования и оплата остаются такими же как и в прошлый раз.

Мне очень понравилось как вы делите описания, даете небольшие заголовки отдельным абзацам, но просьба, будьте повнимательнее, я прочитал все тексты и мне встречались ошибки. Просто просьба, повнимательнее.

Срок сдачи: 19 сентября 2013 г.

Оплата 110 рублей за одно описанеие

P.S. Файл с названиями, ссылками и ключевыми словами в приложении.

10 лет назад
Endorfin86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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