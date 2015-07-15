Endorfin86

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Ярослав Родионов Endorfin86Endorfin86
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Ирина, понравился Ваш голос, хотел бы озвучить им свой текст. Текст будет являться переводом для видео-интервью. Скажите, сколько это будет стоить? Текст в прикрепленном файле в формате JPG.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
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На сайте располагается платежная форма от fondy.eu интегрированная в код ресурса посредством API Java Script. Необходимо подправить код формы так, чтобы: [list=1][*][b]Поля платежной формы отображались в браузере Internet Explore[/b][*][b]Выполнялся автоматический редирект на указанную страницу после оплаты клиентом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
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На сайте располагается платежная форма от fondy.eu интегрированная в код ресурса посредством API Java Script. Необходимо подправить код формы так, чтобы: [list=1][*][b]Поля платежной формы отображались в браузере Internet Explore[/b] [*][b]Выполнялся автоматический редирект на указанную страницу после оплаты клиентом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт. Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Готово" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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[b]Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт.[/b] Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Продолжить" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт. Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Продолжить" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Приветствую, уважаемые. Нужен рерайт 10 статей – начать прямо сейчас. Общий объем текста с пробелами 12130 символов. Нужны как можно скорее. Важно сделать качественный рерайт, а не просто набор уникальных несуразных слов. Чтоб людям было интересно читать. Общие требования: Уникальность ...Завершен8 лет назад
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Приветствую, уважаемые. Нужен рерайт 10 статей – начать прямо сейчас. Объем каждой новости варьируется от 1000-2000 знаков. Общий объем текста с пробелами 14800 символов. Нужны как можно скорее. Важно сделать качественный рерайт, а не просто набор уникальных несуразных ...Завершен8 лет назад
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Требуется перевести рекламный текст с русского на английский язык. Рекламный текст будет просматривать аудитория из США и Канады. Рекламный текст: --------------------------------------------------------- Хочешь иметь своего карманного монстрика? Вырасти своего монстра! Создай себе монстрика и путешествуй по различным мирам! Участвуй в ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
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Составить описание для товара. Товар: кружка с логотипом паблика в VK.com. Описание будет на этом сайте http://shop.parallelplanet.ru под фотографиями. Наша группа в ВК http://vk.com/parallelplanet Веб-сайт http://parallelplanet.ru Это на всякий случай. Колличество символов с пробелами: 600 Цена: 200 рублей Время исполнения: ...Завершен9 лет назад
- $50
Привет! Нужно написать 4 описания к нижеприведенным товарам: 1. http://upgradestyle.ru/products/naruchnye_chasy_weide 2. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_casiter 3. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_skmei 4. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_square Количество символов для каждого описания не более 1000 с пробелами. Цена за 1 описание 90 руб. (оплата в WM)Завершен10 лет назад
- $250
Здравствуйте Алла! Нужно написать еще 40 описаний. Все требования и оплата остаются такими же как и в прошлый раз. Мне очень понравилось как вы делите описания, даете небольшие заголовки отдельным абзацам, но просьба, будьте повнимательнее, я прочитал ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать 30 описаний к товарам для интернет-магазина. Описания должны быть очень качественными и интересными для клиентов. В каждое описание нужно красиво вставить 3-5 ключевых слова, подобранных мною. Каждое описание должно быть разделено ...Завершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать 20 описаний к товарам, отталкиваясь от описаний, картинок и комментариев на сайте поставщика. Описание должно состоять из 2-3 абзацев, иметь продающий характер и пожалуйста без ошибок (особенно грамматических). В некоторых товарах присутствует ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать качественное описание для раздела "Наручные часы" в интернет-магазине. Размер описания: 1000 символов с пробелами Оплата: указывайте в заявке свою цену Сроки: 20.00 по МСК 31.10.2012 сдача работы Описание будет размещено в верхней части сайта, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать 22 кратких обзора, основываясь на фотографиях и характеристиках товара, для интернет-магазина. Обзоры должны быть интересны читателям, нудные бессмысленные наборы букв не принимаются. Все ссылки и заголовки находится в прикрепленых файлах. Так же в ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать по 2 отзыва к каждому товару. Всего 150 товаров, получается 300 отзывов, принимаются заявки первых 5-ти исполнителей. 1 исполнитель берет с 1 по 4 страницу, то есть первые 30 товаров в ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно написать для каждой из 7-ми нижеприведенных категорий, продающий текст. Текст будет размещаться в самом верху страницы каждой категории. Количество символов для каждого текста: 1000 знаков с пробелами Срок выполнения: до 19 сентября 2012 года Оплата: 1050 WMRЗавершен11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать продающий текст для главной страницы интернет-магазина, продающего электронные гаджеты. Размер: 2000 символов с пробелами Срок: до 16 сентября 2012 года Оплата: 300 WMRЗавершен11 лет назад