Endorfin86

Ярослав Родионов Endorfin86

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа по CMS InstantCMS 2.13.1 (допилить компонент "Группы")

    Работа по CMS InstantCMS 2.13.1 В компоненте Биллинг пользователей есть функция платных подписок. Когда пользователь покупает подписку, он автоматически добавляется в заданную в подписке группу. Например был в группе "Пользователи", купил подписку и добавился в группу ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка текста для интервью

    Здравствуйте! Ирина, понравился Ваш голос, хотел бы озвучить им свой текст. Текст будет являться переводом для видео-интервью. Скажите, сколько это будет стоить? Текст в прикрепленном файле в формате JPG.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подправить платежную форму

    $20

    На сайте располагается платежная форма от fondy.eu интегрированная в код ресурса посредством API Java Script. Необходимо подправить код формы так, чтобы: [list=1][*][b]Поля платежной формы отображались в браузере Internet Explore[/b][*][b]Выполнялся автоматический редирект на указанную страницу после оплаты клиентом ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подправить платежную форму

    $10

    На сайте располагается платежная форма от fondy.eu интегрированная в код ресурса посредством API Java Script. Необходимо подправить код формы так, чтобы: [list=1][*][b]Поля платежной формы отображались в браузере Internet Explore[/b] [*][b]Выполнялся автоматический редирект на указанную страницу после оплаты клиентом ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести интеграцию платежной формы на сайт

    $25

    Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт. Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Готово" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Выполнить интеграцию платежной формы на сайт

    $30

    [b]Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт.[/b] Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Продолжить" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести интеграцию платежной формы в сайт

    $25

    Необходимо интегрировать платежную форму Fondy.eu на сайт. Поля, которые необходимо встроить на сайт: - Ввод номера банковской карты - Ввод срока действия карты - Ввод CVV2-кода карты - Кнопка "Продолжить" После готовности исполнения данного заказа, все доступы и дополнительную инфу по ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести рерайт 10 статей

    $5

    Приветствую, уважаемые.  Нужен рерайт 10 статей – начать прямо сейчас. Общий объем текста с пробелами 12130 символов. Нужны как можно скорее. Важно сделать качественный рерайт, а не просто набор уникальных несуразных слов. Чтоб людям было интересно читать.  Общие требования:  Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать рерайт статей

    $5

    Приветствую, уважаемые.  Нужен рерайт 10 статей – начать прямо сейчас. Объем каждой новости варьируется от 1000-2000 знаков. Общий объем текста с пробелами 14800 символов. Нужны как можно скорее. Важно сделать качественный рерайт, а не просто набор уникальных несуразных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевести рекламный текст

    $5

    Требуется перевести рекламный текст с русского на английский язык. Рекламный текст будет просматривать аудитория из США и Канады. Рекламный текст: --------------------------------------------------------- Хочешь иметь своего карманного монстрика? Вырасти своего монстра! Создай себе монстрика и путешествуй по различным мирам! Участвуй в ...

    Рекламный текст
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Составить описание

    $5

    Составить описание для товара. Товар: кружка с логотипом паблика в VK.com. Описание будет на этом сайте http://shop.parallelplanet.ru под фотографиями. Наша группа в ВК http://vk.com/parallelplanet Веб-сайт http://parallelplanet.ru Это на всякий случай. Колличество символов с пробелами: 600 Цена: 200 рублей Время исполнения: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 4 описания

    $50

    Привет! Нужно написать 4 описания к нижеприведенным товарам: 1. http://upgradestyle.ru/products/naruchnye_chasy_weide 2. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_casiter 3. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_skmei 4. http://upgradestyle.ru/products/svetodiodnye_chasy_square Количество символов для каждого описания не более 1000 с пробелами. Цена за 1 описание 90 руб. (оплата в WM)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание 40 описаний для интернет-магазина

    $250

    Здравствуйте Алла! Нужно написать еще 40 описаний. Все требования и оплата остаются такими же как и в прошлый раз. Мне очень понравилось как вы делите описания, даете небольшие заголовки отдельным абзацам, но просьба, будьте повнимательнее, я прочитал ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 30 описаний к товарам

    $250

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать 30 описаний к товарам для интернет-магазина. Описания должны быть очень качественными и интересными для клиентов. В каждое описание нужно красиво вставить 3-5 ключевых слова, подобранных мною. Каждое описание должно быть разделено ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Составить 20 описаний к товарам

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать 20 описаний к товарам, отталкиваясь от описаний, картинок и комментариев на сайте поставщика. Описание должно состоять из 2-3 абзацев, иметь продающий характер и пожалуйста без ошибок (особенно грамматических). В некоторых товарах присутствует ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Составить описание раздела

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать качественное описание для раздела "Наручные часы" в интернет-магазине. Размер описания: 1000 символов с пробелами Оплата: указывайте в заявке свою цену Сроки: 20.00 по МСК 31.10.2012 сдача работы Описание будет размещено в верхней части сайта, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание 22-х кратких обзоров для магазина

    $50

    Нужно написать 22 кратких обзора, основываясь на фотографиях и характеристиках товара, для интернет-магазина. Обзоры должны быть интересны читателям, нудные бессмысленные наборы букв не принимаются. Все ссылки и заголовки находится в прикрепленых файлах. Так же в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина отзывами

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно написать по 2 отзыва к каждому товару. Всего 150 товаров, получается 300 отзывов, принимаются заявки первых 5-ти исполнителей. 1 исполнитель берет с 1 по 4 страницу, то есть первые 30 товаров в ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание 7-ми продающих текстов

    $50

    Нужно написать для каждой из 7-ми нижеприведенных категорий, продающий текст. Текст будет размещаться в самом верху страницы каждой категории. Количество символов для каждого текста: 1000 знаков с пробелами Срок выполнения: до 19 сентября 2012 года Оплата: 1050 WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающий текст для главной

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно написать продающий текст для главной страницы интернет-магазина, продающего электронные гаджеты. Размер: 2000 символов с пробелами Срок: до 16 сентября 2012 года Оплата: 300 WMR

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Озвучка текста для интервью
Спасибо за сотрудничество! Легко сработались. Рекомендую!
Все супер! Всем доволен!
Ответный отзыв
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
$25
10 баллов
6 лет назад
Произвести интеграцию платежной формы на сайт
Спасибо Ярославу за понимание и терпение. В процессе работы возникли проблемы у сервиса, с которым велась работа, поэтому пришлось долго ждать третью сторону и решения проблем, которые от нас никак не зависели. Сотрудничеством доволен!
Рекомендую данного человека как очень ответственного исполнителя в плане выполнения поставленной задачи. При возникновении различных препятствий возникающих на пути к поставленной цели, справляется с ними без всякого труда, даже если это будет стоить траты его личного времени уже после оплаты. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
Positivus_
Дарья 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Произвести рерайт 10 статей
Как всегда быстрая оплата. Всегда на связи, моментально отвечает на вопросы.
Все отлично! Заказ выполнен в указанный срок. Очень доволен сотрудничеством )
Ответный отзыв
Positivus_
Дарья 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт статей
Моментальная проверка и оплата заказа и в целом очень оперативная коммуникация. Осталась довольна :)
Дарья отлично справилась с заказом. Все сделала быстро и качественно. Заказывал рерайт статей с уникальностью 80%, после проверки на уникальность оказалось что практически все статьи оказались с 100% уникальность. Я очень доволен!!!!
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Составить описание
Все хорошо, спасибо за интересный заказ!
Отлично справилась! Доволен выполненной работой!
Ответный отзыв