Endorfin86

Рекомендую данного человека как очень ответственного исполнителя в плане выполнения поставленной задачи. При возникновении различных препятствий возникающих на пути к поставленной цели, справляется с ними без всякого труда, даже если это будет стоить траты его личного времени уже после оплаты. Очень доволен сотрудничеством!