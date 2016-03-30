Positivus_

Дарья Positivus_

 
35 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Пишу тексты, которые нравятся клиентам, Ильяхову и поисковым системам

Отзывы заказчиков
alt22
Антон 
40 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Переводы статей для блога по личностному развитию
Спасибо Дарья, отличная работа! Уникально, профессионально и в срок. Рекомендую.
C Антоном легко работать - быстро отвечает на все вопросы и своевременно оплачивает заказ
Ответный отзыв
Endorfin86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Произвести рерайт 10 статей
Все отлично! Заказ выполнен в указанный срок. Очень доволен сотрудничеством )
Как всегда быстрая оплата. Всегда на связи, моментально отвечает на вопросы.
Ответный отзыв
Endorfin86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт статей
Дарья отлично справилась с заказом. Все сделала быстро и качественно. Заказывал рерайт статей с уникальностью 80%, после проверки на уникальность оказалось что практически все статьи оказались с 100% уникальность. Я очень доволен!!!!
Моментальная проверка и оплата заказа и в целом очень оперативная коммуникация. Осталась довольна :)
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$2.5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$5/час
от 1 часа
нет рейтинга