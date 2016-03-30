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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Дарья, отличная работа! Уникально, профессионально и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
C Антоном легко работать - быстро отвечает на все вопросы и своевременно оплачивает заказ
$5
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Заказ выполнен в указанный срок. Очень доволен сотрудничеством )
Ответный отзыв
Как всегда быстрая оплата. Всегда на связи, моментально отвечает на вопросы.
$6
10 баллов
8 лет назад
Дарья отлично справилась с заказом. Все сделала быстро и качественно. Заказывал рерайт статей с уникальностью 80%, после проверки на уникальность оказалось что практически все статьи оказались с 100% уникальность. Я очень доволен!!!!
Ответный отзыв
Моментальная проверка и оплата заказа и в целом очень оперативная коммуникация. Осталась довольна :)
Копирайтинг
2 отзыва
$2.5/час
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$5/час
от 1 часа
нет рейтинга