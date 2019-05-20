Озвучка текста для интервью

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен3 заявки186 просмотров

Здравствуйте! Ирина, понравился Ваш голос, хотел бы озвучить им свой текст. Текст будет являться переводом для видео-интервью. Скажите, сколько это будет стоить? Текст в прикрепленном файле в формате JPG. 

7 лет назад
Endorfin86
Ярослав 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
$10
1 день
Все супер! Всем доволен!
Спасибо за сотрудничество! Легко сработались. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
7 лет назад
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