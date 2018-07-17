30 000 Слов для аудио-словаря. Русский + Иврит

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок226 просмотров

Требуется четкая, внятная дикция без дефектов речи.

Для оценки и выбора исполнителя, необходимо будет пройти тестирование из 15-20 слов.

7 лет назад
Sprite1963
62 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров