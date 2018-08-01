Требуется запись IVR меню, на английском языке, ролик порядка 20-30 секунд. Срочно!
Озвучить текст до 15 секунд
Озвучить текст (также почистить шумы): https://docs.google.com/document/d/1UOBSYX4tU5bpL9ClmGjOAEkHWYCs1NcEQbs22bipTEA/edit?usp=sharing
Нужен мужской голос
От исполнителей жду цену, сроки и пример голоса
Выбранный исполнитель
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