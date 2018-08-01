Озвучить текст до 15 секунд

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Завершен16 заявок220 просмотров

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Нужен мужской голос

От исполнителей жду цену, сроки и пример голоса

7 лет назад
nurlanovn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно выполнил задание и внёс правки. Рекомендую!
Понятное задание, оперативная связь, оплата в срок. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
7 лет назад