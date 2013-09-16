Автор статей на спортивную тему.

Нужен человек, который сможет по мере необходимости оперативно предоставлять статьи новостного или обзорного зарактера на тему: ставки на спорт.

Тест-задание будет оплачено по тарифу 1у.е. за 1000 б/п, присылать на мою почту в профиле. В теме указывать - вакансия на weblancer.net, в конце статьи - количество символов и wmz-кошелек для оплаты.

Тест-задание:

1. Тема для статьи: букмекерские конторы и ближайшие матчи Лиги Чемпионов (допускается отклонение от темы, но в статье следует упомянуть букмекерские конторы и ставки и связать их с ближайшими матчами ЛЧ, которые пройдут 17 и 18 сентября).

2. Размер статьи: 1000-5000зн. б/п

3. Уник. не менее 97%