Написание 12 статей

Требуется человек для поддержания активности на форуме, умеющий читать предыдущие посты и грамотно выражать свое мнение. Никаких специальных знаний не нужно, достаточно находить информацию в интернете и преподносить ее на форуме. Первое время буду проверять, ...
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Нужно написать 12 статей, тематика гэмблинг
Объем каждой 2000 символов б.п.
Сроки 1-2 дня
Бюджет 24 у.е.
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