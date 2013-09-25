Написание 12 статей

$24
КопирайтингЗавершен14 заявок274 просмотра
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Нужно написать 12 статей, тематика гэмблинг

Объем каждой 2000 символов б.п.

Сроки 1-2 дня

Бюджет 24 у.е.

10 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kleo8190
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$47
1 день
Качественно и в срок! Спасибо!
Ответственный заказчик, четко поставленное ТЗ, не возникает двусмысленных ситуаций и вопросов по написанию . Своевременная оплата. Спасибо Александру за проект, надеюсь поработаем еще!
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