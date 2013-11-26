Тексты для сайта (Текстильная продукция)

$50
КопирайтингЗавершен24 заявки221 просмотр
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Здравствуйте, требуется срочно рерайтер на написание тематических статей для сайта.

Тем достаточно, примеры тем:

Футболки

Сумки

Платки

Толстовки

и т.д

А так же:

Плоттерная резка

ТРАНСФЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

ТАМПОННАЯ ПЕЧАТЬ

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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Тексты для сайта
10 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$48
2 дня
Отличный исполнитель, четкое исполнение задач.
Четкая постановка задач, оплата в срок, всегда на связи. Приятно впечатление от сотрудничества!
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