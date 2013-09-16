Добрый день !

Необходим грамотный рерайт текста.

Чтобы не было похоже на этот текст но при этом чтобы сохранилась суть. Можно добавить что то свое. Главное чтобы текст "умел продавать"

http://awstudio тчк kz = Раздел о нас

Пожалуйста сразу срок и стоимость.