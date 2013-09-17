Авторы информационных статей о странах

Ищутся рерайтеры для создания информационных текстов о странах: кухня, традиции, праздники, рестораны и прочее.

Объем одной статьи: 6-10 тыс. знаков. К тексту необходимо подбирать некоторое количество фотографий (на статью, как правило, не более 3)

Оплата: 60 руб. за 1000 знаков бп.

Необходимы исполнители, способные писать не менее 4-5 статей в день.

Долгосрочное сотрудничество.

Внимание: фрилансеров, способных выдавать по 1 статье в день, просьба не обращаться! Тексты не авторские, а рерайт!

В заявке прилагайте ссылки на свои работы.