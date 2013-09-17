Авторы информационных статей о странах

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу рерайтеров для долгосрочного сотрудничества. Тематика: женская, уход за собой. Требования: легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), требования к уникальности по адвего (глубокая проверка): от 97 %, статья должна быть оптимизирована под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищутся рерайтеры для создания информационных текстов о странах: кухня, традиции, праздники, рестораны и прочее.
Объем одной статьи: 6-10 тыс. знаков. К тексту необходимо подбирать некоторое количество фотографий (на статью, как правило, не более 3)
Оплата: 60 руб. за 1000 знаков бп.
Необходимы исполнители, способные писать не менее 4-5 статей в день.
Долгосрочное сотрудничество.
Внимание: фрилансеров, способных выдавать по 1 статье в день, просьба не обращаться! Тексты не авторские, а рерайт!
В заявке прилагайте ссылки на свои работы.
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