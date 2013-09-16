Постинг - автотематика

Доброго времени суток, ищу несколько райтеров для написания постов для форума (без публикации). Стоимость одного поста 7 рублей, объем каждого 150-250 символов без пробелов.

Тестовое для всех кандидатов: написать 5 постов на тему автомобилей в виде (название темы и 5 постов от разных человек в ней)