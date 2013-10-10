Рерайтеры для долгосрочного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт42 заявки644 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ищу рерайтеров для долгосрочного сотрудничества. Тематика: женская, уход за собой.

Требования:

легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), требования к уникальности по адвего (глубокая проверка): от 97 %, статья должна быть оптимизирована под указанное словосочетание. Иногда будут присутствовать дополнительные ключи.

Картинки искать не нужно, добавлять на сайты статьи также не требуется.

Оплата за 1000 симв. без пробелов 25 р. Объемы статей: 2000–3000 сбп.

Могу выдать сразу порядка 50 заданий, которые нужно постепенно выполнять.

Гибкие сроки. Выплаты WMR по понедельникам.

Жду ваши заявки, лучше сразу с контактными данными

10 лет назад
and44
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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