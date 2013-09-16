Копирайт+рерайт на сайт по полимерной продукции.

Здравствуйте!

Имеется заказ на написание копирайта для сайта + рерайт текстов на сайте под определенные фразы, нужен копирайтер с опытом написания текста в соответствующей тематике. Текст в основном технический, преобладают термины и характеристики.

Объем копирайта: 17500 знаков без пробела.

Объем рерайта: 27000 знаков без пробела.

Тематика: Первичная полимерная продукция.

От вас:

Качественный текст.

Быстрая работа.

Без пропаданий.

Халтурщиков вычисляем очень быстро, не тратьте свое время.

От нас — минимальные затраты вашего времени на согласование, обсуждение задач и т.п., стабильная своевременная оплата, четкое задание.

В предложении укажите:

1. Ориентировочную стоимость работы за 1000 знаков без пробела копирайта\рерайта.

2. Сколько времени вы можете уделять работе в день?

3. Есть ли опыт подобной работы.