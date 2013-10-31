Здравствуйте, мое имя Антон!
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ВНИМАНИЕ!
Если Вам предлагают выполнить работу от моего имени через:ICQ, Skype, Email, то прошу уточнять это, на этом ресурсе или ресурсах,
расположенных ниже.
В противном случае, я не несу перед Вами ответственность.
Также я не прошу деньги в долг|кредит|займы и не даю деньгив долг|кредит|займы. Не выполняю работу в долг.
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Я работал с многочисленными различными тематиками: автомобили,pos-терминалы, боулинг, медицина, дети, строительство, юридические услуги,
история, караоке, недвижимость, азартные игры, путешествия, спорт, страхование,
фильмы, ювелирные изделия, компьютеры и интернет, бизнес, звуковое
оборудование, световое оборудование, нижнее белье, постельное белье. В
некоторых случаях темы могли переплетаться между собой.
Могу работать с текстами на русском и белорусском, немногознаю английский и польский, могу делать несложную обработку фотографий|картинок|скриншотов
в фотошопе.
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Образование:
- средне-специальное (экономист, страховое дело);
- высшее (экономист, финансы и кредит);
- курсы Java-программирования;
- переподготовка (web-программирование, web-дизайн);
Опыт работы:
- 1 год работы с фурнитурой для стеклопакетов;
- 2 года работы в страховании;
- 6 года работы с текстами;
- 6 лет опыта написания стихов и текстов песен;
- 6 лет игры в музыкальной группе и увлечения музыкой;
- 4 года разработка сайтов на CMS Wordpress иJoomla;
- 2 года SEO.
Работал(ю) с сайтами:
http://hotdownloads.ru (контент, изображения);
http://pkmebel.ru (контент, изображения);
http://redlines-shop.ru (контент, изображения,интернет-рассылка);
http://hotel-minton.ru (продающие тексты, SEO тексты);
http://soundprokat.ru (продающие тексты, SEO тексты);
http://smashingsoftware.ru (контент, изображения);
http://ruclock.ru (контент, изображения);
http://stroi-city.by (контент, изображения);
http://www.whall.ru (контент, изображения, SEO тексты);
http://sustavu.ru (SEO статьи);
http://www.galaktika.ru (SEO тексты, рекламные тексты);
http://doskov.ru (SEO тексты);
http://rostokino-hotel.ru/ (SEO тексты);
http://s-security.ru/ (SEO тексты);
http://eva-lider.ru (SEO тексты);
http://www.secure-home.com.ua (SEO тексты);
http://warcomspa.ru (SEO тексты);
http://elit-cars.ru (SEO тексты);
http://climacond.ru/ (SEO тексты);
http://vitaminensp.de (создание сайта на CMSJoomla+Virtuemart + правки, подбор семантического ядра сайта, обработка
картинок, CSS и html правки, администрирование, SEO);
http://24nsp.ru (создание сайта на CMS Joomla+Virtuemart +правки, подбор семантического ядра сайта, обработка картинок, CSS и html правки,
администрирование, SEO,контент-менеджмент, статьи и тексты);
http://samokat.by/ (создание сайта на CMS Joomla снебольшими правками, подбор семантического ядра сайта, обработка картинок, CSS
и html правки, администрирование, продвижение, SEO статьи, оформление текстов в
html);
http://sicenter.by (SEO копирайтинг, оформление текстов вhtml).
===
Главные качества:
- ответственность;
- соблюдение качества текстов;
- соблюдение уникальности текстов;
- соблюдение сроков работы;
- хорошее знание русского языка;
- возможность находиться в Интернете до 8 часов в день;
- опыт написания текстов различных тематик;
- быстрое обучение.
===
Стоимость работ:
- рерайт: 1-2$ за 1000 зн.;
- копирайт: 2-4$ за 1000 зн.;
- статьи|контент|тексты: 3-6$ за 1000 зн.;
- редактирование|корректировка: 1$ за 1000 зн.;
- стихи|тексты песен: 3-5$ за четверостишие;
- слоган: 40$ за 10 вариантов;
- нейминг: 40$ за 10 вариантов;
- описание товаров: 1-2$ за 1000 зн.;
- контент-менеджмент: цена текста +0,2$ за картинки,ы до 3хштук;
- сведение водяных знаков с картинок: 0,1-0,2$ за 1картинку;
- SEO: по договоренности.
Оплата:
- курс 1$=50 руб.;
- для новых заказчиков или предоплата 50%, или оплатапостатейно, или СБС.
Сотрудничество:
- обсуждение деталей работы;
- четкое ТЗ;
- выбор меня исполнителем проекта.
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