Только качество, только хард-кор!

Здравствуйте, мое имя Антон!

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ВНИМАНИЕ!

Если Вам предлагают выполнить работу от моего имени через:ICQ, Skype, Email, то прошу уточнять это, на этом ресурсе или ресурсах,

расположенных ниже.

В противном случае, я не несу перед Вами ответственность.

Также я не прошу деньги в долг|кредит|займы и не даю деньгив долг|кредит|займы. Не выполняю работу в долг.

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Я работал с многочисленными различными тематиками: автомобили,pos-терминалы, боулинг, медицина, дети, строительство, юридические услуги,

история, караоке, недвижимость, азартные игры, путешествия, спорт, страхование,

фильмы, ювелирные изделия, компьютеры и интернет, бизнес, звуковое

оборудование, световое оборудование, нижнее белье, постельное белье. В

некоторых случаях темы могли переплетаться между собой.

Могу работать с текстами на русском и белорусском, немногознаю английский и польский, могу делать несложную обработку фотографий|картинок|скриншотов

в фотошопе.

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Образование:

- средне-специальное (экономист, страховое дело);

- высшее (экономист, финансы и кредит);

- курсы Java-программирования;

- переподготовка (web-программирование, web-дизайн);

Опыт работы:

- 1 год работы с фурнитурой для стеклопакетов;

- 2 года работы в страховании;

- 6 года работы с текстами;

- 6 лет опыта написания стихов и текстов песен;

- 6 лет игры в музыкальной группе и увлечения музыкой;

- 4 года разработка сайтов на CMS Wordpress иJoomla;

- 2 года SEO.

Работал(ю) с сайтами:

http://hotdownloads.ru (контент, изображения);

http://pkmebel.ru (контент, изображения);

http://redlines-shop.ru (контент, изображения,интернет-рассылка);

http://hotel-minton.ru (продающие тексты, SEO тексты);

http://soundprokat.ru (продающие тексты, SEO тексты);

http://smashingsoftware.ru (контент, изображения);

http://ruclock.ru (контент, изображения);

http://stroi-city.by (контент, изображения);

http://www.whall.ru (контент, изображения, SEO тексты);

http://sustavu.ru (SEO статьи);

http://www.galaktika.ru (SEO тексты, рекламные тексты);

http://doskov.ru (SEO тексты);

http://rostokino-hotel.ru/ (SEO тексты);

http://s-security.ru/ (SEO тексты);

http://eva-lider.ru (SEO тексты);

http://www.secure-home.com.ua (SEO тексты);

http://warcomspa.ru (SEO тексты);

http://elit-cars.ru (SEO тексты);

http://climacond.ru/ (SEO тексты);

http://vitaminensp.de (создание сайта на CMSJoomla+Virtuemart + правки, подбор семантического ядра сайта, обработка

картинок, CSS и html правки, администрирование, SEO);

http://24nsp.ru (создание сайта на CMS Joomla+Virtuemart +правки, подбор семантического ядра сайта, обработка картинок, CSS и html правки,

администрирование, SEO,контент-менеджмент, статьи и тексты);

http://samokat.by/ (создание сайта на CMS Joomla снебольшими правками, подбор семантического ядра сайта, обработка картинок, CSS

и html правки, администрирование, продвижение, SEO статьи, оформление текстов в

html);

http://sicenter.by (SEO копирайтинг, оформление текстов вhtml).

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Главные качества:

- ответственность;

- соблюдение качества текстов;

- соблюдение уникальности текстов;

- соблюдение сроков работы;

- хорошее знание русского языка;

- возможность находиться в Интернете до 8 часов в день;

- опыт написания текстов различных тематик;

- быстрое обучение.

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Стоимость работ:

- рерайт: 1-2$ за 1000 зн.;

- копирайт: 2-4$ за 1000 зн.;

- статьи|контент|тексты: 3-6$ за 1000 зн.;

- редактирование|корректировка: 1$ за 1000 зн.;

- стихи|тексты песен: 3-5$ за четверостишие;

- слоган: 40$ за 10 вариантов;

- нейминг: 40$ за 10 вариантов;

- описание товаров: 1-2$ за 1000 зн.;

- контент-менеджмент: цена текста +0,2$ за картинки,ы до 3хштук;

- сведение водяных знаков с картинок: 0,1-0,2$ за 1картинку;

- SEO: по договоренности.

Оплата:

- курс 1$=50 руб.;

- для новых заказчиков или предоплата 50%, или оплатапостатейно, или СБС.

Сотрудничество:

- обсуждение деталей работы;

- четкое ТЗ;

- выбор меня исполнителем проекта.