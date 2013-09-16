Сделать рерайт текстов 98-100% уник

Доброго времени суток. Требуется 10 статей по тематике СРО (саморегулируемый организации). Конкретных направлений нет, просто интересные, информационные о данном направлении. Объем каждой статьи от 2400 до 2900 знаков. По срокам - пара дней, но если быстрее - то ...