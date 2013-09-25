Описания по 300 сим. для магазина одежды.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу рерайтеров для долгосрочного сотрудничества. Тематика: женская, уход за собой. Требования: легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), требования к уникальности по адвего (глубокая проверка): от 97 %, статья должна быть оптимизирована под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется к концу недели сделать около 250 описаний по 300 сим. на тему одежды (карнавальная одежда). Сдать нужно в срок. Оплата 2 у.е. за 1000 сим. Всего около 78 тыс. сим. Указывайте цену и срок = принимаю заявку и высылаю файл для работы.
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