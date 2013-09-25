Описания по 300 сим. для магазина одежды.

Требуется к концу недели сделать около 250 описаний по 300 сим. на тему одежды (карнавальная одежда). Сдать нужно в срок. Оплата 2 у.е. за 1000 сим. Всего около 78 тыс. сим. Указывайте цену и срок = принимаю заявку и высылаю файл для работы.