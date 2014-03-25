Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт155 заявок1406 просмотров
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Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества.

Требования:

- грамотность и знание русского языка,

- опыт работы,

- ответственность,

- качественное выполнение работ,

- желательно: интерес к указанным ниже темам.

Обязанности:

- рерайт различных текстов для сайтов образовательно-развлекательной тематики. Основные тематики: Лингвистика, Литература, Техника, Фотография и др.

- внесение правок в собственные тексты,

- тексты должны быть уникальными - не менее 90%.

Исходники предоставляются нами.

Условия:

- удаленная работа, фри-ланс.

- объем: около 30 статей в месяц.

Подробности в личку.

10 лет назад
Nadin1984
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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