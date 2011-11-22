Жанна, хотим предложить заказ на рерайт текстов по теме "Техника". Оплата: 45 руб / 1000 знаков.
- $5Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Ищем копирайтера - спичрайтера для написания поздравительной речи на свадьбу. При успешном выполнении работы, возможно дальнейшее сотрудничество. Пишите Ваши расценки за 1000 знаков и обязательно приводите примеры работ (желательно близких ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже ...Копирайтинг155 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется контент-менеджер для постоянного сотрудничества. Интересная удаленная постоянная работа. Обязанности: -заполнение сайтов различных тематик текстовой и графической информацией -подбор и загрузка фотографий -отчеты Требования: ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность, - опыт работы, - ответственность. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов. Основные тематики: Техника и Электроника, ...Копирайтинг117 заявокЗакрыт12 лет назад
Регион: Украина, Россия, Беларусь и другие страны СНГ Ставка: 1/2 ставки, с возможностью перехода на полную ставку Заработная плата: (оклад + премии) от 4500 руб в месяц в зависимости от выполнения плана, качества ...Управление проектами8 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется: - программирование небольшой динамической формы, меняющейся в зависимости от введенной в нее информации (количества букв, проставленных галок т.п.). Без взаимодействия с БД. - создание динамического блока, всплывающего при ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность, - опыт работы, - ответственность. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайта, посвященного тематике: Техника и Электроника, ...Копирайтинг97 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер для разработки логотипа. Требования: - наличие портфолио, - точное следование техническому заданию, - качественное выполнение работы, - выполнение работы в назначенный срок. ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации. Обязанности: -создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте) -оптимизация фотографий для web Требования: ...Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта – витрины (главная и 2 внутренних) по мебельной тематике (шкафы и другая мебель) Требования: 1. Выполнение работы согласно ТЗ 2. Качественное выполнение работы в оговоренные сроки 3. ...Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен Дизайнер или Иллюстратор с опытом работы для разработки логотипа. Портфолио обязательно. Требуется качественное выполнение работы. Готовность к внесению правок и исправлений (в разумном объеме). Бюджет обсуждается. Ждем Ваших предложений.Логотипы и Знаки92 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется контент-менеджер для заполнения сайта текстовой и графической информацией. Требования: - минимальные знания Photoshop (умение оптимизировать графику для web) - желательно умение работать с CMS - желательно наличие минимальных знаний ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен хороший иллюстратор-художник. С опытом работы. Портфолио обязательно по данной тематике. Требуется разработать и нарисовать фирменного персонажа. Образ следующий: мужчина атлетического телосложения, интеллигентного вида, турист - должен быть выполнен в мультипликационном стиле. ...Иллюстрации и Рисунки67 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по продвижению сайтов в поисковой системе Baidu. Ваше место проживания значения не имеет. Оплата достойная. В перспективе постоянное сотрудничество. За подробностями в личку. Очень важен успешный опыт ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется хороший дизайнер на удаленную работу (возможно постоянное сотрудничество). Условия: - удаленная работа; - место проживания любое при наличие постоянного доступа в интернет, систем электронных платежей или счета в банке; ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт16 лет назад