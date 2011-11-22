Nadin1984

Надеждина Nadin1984

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайтер

    $5

    Жанна, хотим предложить заказ на рерайт текстов по теме "Техника". Оплата: 45 руб / 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание поздравительной речи на свадьбу

    Добрый день. Ищем копирайтера - спичрайтера для написания поздравительной речи на свадьбу. При успешном выполнении работы, возможно дальнейшее сотрудничество. Пишите Ваши расценки за 1000 знаков и обязательно приводите примеры работ (желательно близких ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется рерайтер для постоянного сотрудничества

    Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность и знание русского языка, - опыт работы, - ответственность, - качественное выполнение работ, - желательно: интерес к указанным ниже ...

    Копирайтинг155 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер для постоянного сотрудничества. Интересная удаленная постоянная работа. Обязанности: -заполнение сайтов различных тематик текстовой и графической информацией -подбор и загрузка фотографий -отчеты Требования: ...

    HTML
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность, - опыт работы, - ответственность. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайтов. Основные тематики: Техника и Электроника, ...

    Копирайтинг117 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администратор сайтов/Менеджер проектов

    Регион: Украина, Россия, Беларусь и другие страны СНГ Ставка: 1/2 ставки, с возможностью перехода на полную ставку Заработная плата: (оклад + премии) от 4500 руб в месяц в зависимости от выполнения плана, качества ...

    HTML
    Управление проектами8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование и небольшая доверстка

    Требуется: - программирование небольшой динамической формы, меняющейся в зависимости от введенной в нее информации (количества букв, проставленных галок т.п.). Без взаимодействия с БД. - создание динамического блока, всплывающего при ...

    AJAXJavaScriptjQuery
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Требования: - грамотность, - опыт работы, - ответственность. Обязанности: - рерайт различных текстов для сайта, посвященного тематике: Техника и Электроника, ...

    Копирайтинг97 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер для разработки логотипа

    Требуется дизайнер для разработки логотипа. Требования: - наличие портфолио, - точное следование техническому заданию, - качественное выполнение работы, - выполнение работы в назначенный срок. ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий рубрики на сайте

    $200

    Интересная удаленная работа с перспективой постоянного сотрудничества. Возможность творческой самореализации. Обязанности: -создание альбомов по заданным тематикам (загрузка фотографий через форму на сайте) -оптимизация фотографий для web Требования: ...

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна сайта – витрины

    Необходимо разработать дизайн сайта – витрины (главная и 2 внутренних) по мебельной тематике (шкафы и другая мебель) Требования: 1. Выполнение работы согласно ТЗ 2. Качественное выполнение работы в оговоренные сроки 3. ...

    Дизайн сайтов68 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    Нужен Дизайнер или Иллюстратор с опытом работы для разработки логотипа. Портфолио обязательно. Требуется качественное выполнение работы. Готовность к внесению правок и исправлений (в разумном объеме). Бюджет обсуждается. Ждем Ваших предложений.

    Логотипы и Знаки92 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    $250

    Требуется контент-менеджер для заполнения сайта текстовой и графической информацией. Требования: - минимальные знания Photoshop (умение оптимизировать графику для web) - желательно умение работать с CMS - желательно наличие минимальных знаний ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка фирменного персонажа

    Нужен хороший иллюстратор-художник. С опытом работы. Портфолио обязательно по данной тематике. Требуется разработать и нарисовать фирменного персонажа. Образ следующий: мужчина атлетического телосложения, интеллигентного вида, турист - должен быть выполнен в мультипликационном стиле. ...

    Иллюстрации и Рисунки67 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта в Baidu

    Требуется специалист по продвижению сайтов в поисковой системе Baidu. Ваше место проживания значения не имеет. Оплата достойная. В перспективе постоянное сотрудничество. За подробностями в личку. Очень важен успешный опыт ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ищем хорошего дизайнера

    Требуется хороший дизайнер на удаленную работу (возможно постоянное сотрудничество). Условия: - удаленная работа; - место проживания любое при наличие постоянного доступа в интернет, систем электронных платежей или счета в банке; ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

CoverS
Жанна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Рерайтер
Замечательный заказчик! Четкое расписание работы, внятное задание, для выполнения которого дается достаточно времени, никаких авралов и, что особенно приятно, своевременная регулярная оплата. Очень довольна сотрудничеством!
Спасибо за качественные тексты. Такие тексты интересны читателям, они написаны понятным языком, их приятно читать. Мы уже давно сотрудничаем с Жанной (около 3-х лет). Жанна всегда выполняет работу в оговоренный срок и качественно, пишет отличные тексты на любые темы. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем рекомендую Жанну как ответственного и добросовестного исполнителя.
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