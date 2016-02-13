Рерайтер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка120 просмотров

Жанна, хотим предложить заказ на рерайт текстов по теме "Техника".

Оплата: 45 руб / 1000 знаков.

9 лет назад
Nadin1984
55 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

CoverS
Жанна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$1
5 дней
Спасибо за качественные тексты. Такие тексты интересны читателям, они написаны понятным языком, их приятно читать. Мы уже давно сотрудничаем с Жанной (около 3-х лет). Жанна всегда выполняет работу в оговоренный срок и качественно, пишет отличные тексты на любые темы. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем рекомендую Жанну как ответственного и добросовестного исполнителя.
Замечательный заказчик! Четкое расписание работы, внятное задание, для выполнения которого дается достаточно времени, никаких авралов и, что особенно приятно, своевременная регулярная оплата. Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

CoverS
Жанна 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад