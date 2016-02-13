Высшее педагогическое образование.
Высокая грамотность. Результаты онлайн-тестирования "Русский язык орфография и пунктуация" можно увидеть здесь:
http://www.on-test.com/public/34511-683-17267400081022836940533bdf05e5576533bdf05e5d43.html
Обязательность, пунктуальность, высокая скорость печати. Разговорный английский.
Портфолио
- Год Быка203 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за качественные тексты. Такие тексты интересны читателям, они написаны понятным языком, их приятно читать. Мы уже давно сотрудничаем с Жанной (около 3-х лет). Жанна всегда выполняет работу в оговоренный срок и качественно, пишет отличные тексты на любые темы. Обязательно продолжим сотрудничество. Всем рекомендую Жанну как ответственного и добросовестного исполнителя.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четкое расписание работы, внятное задание, для выполнения которого дается достаточно времени, никаких авралов и, что особенно приятно, своевременная регулярная оплата. Очень довольна сотрудничеством!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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