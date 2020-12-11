С отличием закончила школу, была призёром и победителем олимпиад по разным предметам, имею звание кандидата в мастера спорта по гимнастике. Сейчас учусь на исторической специальности. У меня очень разнообразные интересы (от астрономии и палеонтологии до культурных особенностей племён индейцев), опыт во многих сферах деятельности(фитнес, танцы, экстремальные виды спорта, программирование, роботетехника, журналистская практика и тд.).

Буду рада вам помочь своими знаниями и умениями.:)