С отличием закончила школу, была призёром и победителем олимпиад по разным предметам, имею звание кандидата в мастера спорта по гимнастике. Сейчас учусь на исторической специальности. У меня очень разнообразные интересы (от астрономии и палеонтологии до культурных особенностей племён индейцев), опыт во многих сферах деятельности(фитнес, танцы, экстремальные виды спорта, программирование, роботетехника, журналистская практика и тд.).
Буду рада вам помочь своими знаниями и умениями.:)
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Сотрудничеством с Екатериной очень довольна. Четкое выполнение требований задания, работа была сдана в срок, высокий уровень грамотности и ответственности. Спасибо!
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Уроки и Репетиторство
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